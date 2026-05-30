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Buena respuesta a Feria de la Salud

Por Jesús Vázquez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Buena respuesta a Feria de la Salud
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      Matehuala.- La Feria de la Salud en la Plaza Juárez tuvo muy buena respuesta, dentro de la Semana de la Salud Pública 2026, con el lema "La salud nos une, es nuestro derecho". En esta actividad se instalaron varios módulos de información y atención para la población.

      En los módulos había uno de vacunación, en el cual se estuvieron aplicando vacunas contra el sarampión, neumococo, tétanos, hexavalente y rotavirus. 

      Asimismo, contaban con un módulo donde entregaban desparasitantes para niños y adultos, pues en esta temporada de calor y humedad aumenta el riesgo de que los alimentos se descompongan con facilidad y proliferen los parásitos, elevando el riesgo de infecciones intestinales.

      También se contó con un módulo de salud reproductiva, en el cual había condones para hombres y mujeres, además de pruebas rápidas y gratuitas para la detección de VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. 

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      Asimismo, había un módulo especial de planificación familiar, donde brindaban orientación y recomendaciones a las parejas que ya no desean tener más hijos.

      Los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano estuvieron realizando pruebas de presión arterial y glucosa, además de tomar peso y talla a las personas para determinar si presentaban sobrepeso y orientarlas sobre hábitos saludables y una alimentación adecuada.

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