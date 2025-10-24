Buena respuesta a Feria del Empleo

Matehuala.- En el Centro Cultural se llevó a cabo la Feria del Empleo en la que jóvenes y adultos que están desempleados se acercaran y conocieran las ofertas laborales que ofrecían diversas empresas de la localidad.

En la inauguración estuvieron autoridades municipales, Crisógono Sánchez Lara, secretario de Trabajo y Previsión Social, personal del Servicio Nacional de Empleo, quienes manifestaron que estas actividades son para fomentar el empleo en Matehuala y que la gente se pueda acercar a las diferentes empresas a dejar solicitud, y no tengan que estarse trasladando de un lugar a otro, y de esta manera aprovechan para que les hagan sus entrevistas de trabajo, en esta ocasión estuvieron un gran número de empresas.

Además de las empresas también había algunas instituciones educativas de nivel medio superior y superior, para que los que acudieron se acercaran y vieran las ofertas educativas, pues el tener bachillerato terminado o una carrera es una forma de conseguir mejores oportunidades laborales.

A la Feria del Empleo se sumó una gran cantidad de empresas comprometidas a brindar oportunidades a los hombres y mujeres desempleadas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico en la ciudad, pues en la actualidad hay mucha gente en busca de empleo, después del cierre de algunas empresas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí