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GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

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GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

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Buena respuesta a Feria del Empleo

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Buena respuesta a Feria del Empleo
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      CIUDAD VALLES.- La Feria del Servicio Nacional del Empleo espera poder acomodar al 70 por ciento de los 870 puestos laborales ofrecidos hoy en el Gran Salón de Valles.

      En esta jornada, numerosos grupos de jóvenes fueron en busca de una base laboral a cada una de las 29 empresas que colocaron sus stands en el salón de referencia, durante las seis horas que duró la recepción de documentos. 

      Históricamente, la media de acomodo de aspirantes en los puestos buscados estaría en un 70 por ciento, es decir, podría haber más de 600 nuevos empleados formales para estos días o en el transcurso del mes de noviembre tanto en Valles como en la Huasteca y la capital del estado, lugares desde donde ofertaron tales plazas.

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