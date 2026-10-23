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Buena respuesta al redondeo pro Vallestón

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Buena respuesta al redondeo pro Vallestón
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      CIUDAD VALLES.- En tres meses de redondeo, una tienda de conveniencia reunió 500 mil pesos para el Vallestón, informó la presidenta del DIF, Ena Avendaño. 

      Antes del mediodía, en una rueda de prensa, la administración de la tienda de conveniencia más difundida en el país dio a conocer que su programa de redondeo, pudo reunir en tres meses la cantidad de 549 mil 820 pesos con 62 centavos que servirán como donativo al programa que invierte sus cooperaciones en el Centro de Rehabilitación del DIF, en donde atiende a niños y adultos que requieren de terapia física por discapacidad, sea congénita o por accidente.

      Por lo que los recursos servirán para la compra de equipo para mejorar las terapias que se brindan en el CRI del DIF.

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