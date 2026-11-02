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Buenos pronósticos de zafra en Ingenio Beta San Miguel

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Buenos pronósticos de zafra en Ingenio Beta San Miguel
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      CIUDAD VALLES.- Eliseo Rodríguez de León, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Beta San Miguel dijo que el estimado de molienda para la próxima zafra es de 1 millón 150 mil toneladas de gramínea.

      Se mantiene la expectativa de inicio de zafra que es el día de la Revolución Mexicana y, aunque el deseo de la industria y cañeros hubiera sido superar el 1 millón 200 mil toneladas, como en otros años, la resaca de las sequías ha diezmado la producción y la capacidad de inversión de los agricultores.

      Explicó que además de las condiciones ambientales, plagas como la cochinilla blanca también los afectaron ya estando las plantas de buen tamaño, por lo que resintieron grandes pérdidas además de inversiones extra que tuvieron que realizar.

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