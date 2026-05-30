Buscan a jóvenes para instructores comunitarios

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RIOVERDE.- Invitan a jóvenes que formen parte de instructores comunitarios, se cubren 183 comunidades brindando educación en comunidades muy alejadas de la cabecera municipal.

Víctor Hugo Nava Luna coordinador de Conafe en la Zona Media, dio a conocer que se va a realizar una campaña de promoción y captación de jóvenes, el objetivo es invitar a los jóvenes a incorporarse para que apoyen como instructores comunitarios.

Actualmente se cuenta con 210 jóvenes educadores comunitarios que participan para concluir el ciclo escolar.

En los próximos días iniciará la capacitación para los educadores comunitarios que van a participar en el próximo ciclo escolar.

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Refiere que se necesitan 210 jóvenes, la meta es abrir más servicios, cubrir 183 comunidades, se atiende primera infancia, primaria, secundaria, puntualizó que se atienden los municipios de Rioverde, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, Villa Juárez y Santa María del Río.