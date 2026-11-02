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Cambio de constructora retrasa pavimentación

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Cambio de constructora retrasa pavimentación
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      CIUDAD VALLES.- Cambio de constructora es lo que ha atrasado la obra de la Pedro Antonio Santos en Tamuín, que calculaban terminar en junio y que no ha concluido y apenas va arriba del cincuenta por ciento.

      Marcelino Bautista Rincón, alcalde de Tamuín explicó que la obra estatal de mejoramiento de la avenida que cruza a lo largo de 3.2 kilómetros el municipio catanero, estaba planeada para tres meses, es decir, de marzo a junio, sin embargo, en este inicio de noviembre, no tiene para cuándo, causando un problema para los automovilistas que pasaron de hacer 10 minutos en cruzar la Cabecera Municipal a tardar incluso 30 minutos en la odisea, además de que la carretera de cuota no acepta tránsito pesado para evitar el paso lento que provocan las unidades de carga.

      Dijo que el cambio de empresa retrasó los trabajos de la obra  de pavimentación y eso ha causado muchos problemas de movilidad en esta importante localidad.

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