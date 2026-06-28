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Capturan bomberos una víbora

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Capturan bomberos una víbora
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      Matehuala.- Bomberos fueron solicitados para capturar una víbora que se encontraba dentro de un registro de electricidad en la calle Arroyo, en la colonia Concepción, luego de ser capturado el reptil fue liberado en su hábitat natural.

      De acuerdo con la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que se reportaba la presencia de una serpiente dentro de un registro de electricidad ubicado en la calle Arroyo, por lo que de inmediato se trasladó una unidad para brindar apoyo.

      Al llegar al lugar, los vecinos indicaron el sitio donde se encontraba el reptil. 

      Utilizando equipo especializado con el que cuenta la corporación, los bomberos realizaron las maniobras necesarias y después de varios minutos, lograron capturar el reptil sin contratiempos.

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      Una vez asegurado el animal, fue trasladado a un área alejada de la mancha urbana, donde fue liberado en su hábitat natural, evitando así riesgos tanto para la población como para la especie. Posteriormente, los bomberos recibieron un segundo reporte, sobre una fuga de gas L.P. .

      en un domicilio ubicado en la calle Xicoténcatl, en la colonia Del Bosque.

      Personal a bordo de la Unidad M-11 de Ataque Rápido acudió al lugar, donde localizaron que la fuga provenía de la válvula de servicio de un cilindro de 10 kilogramos. 

      Los bomberos realizaron las maniobras correspondientes para controlar la fuga y eliminar cualquier riesgo para los habitantes del domicilio y los vecinos del sector.

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