Causa controversia pleito de pareja por custodia de niño

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CIUDAD VALLES.- Causa controversia legal el hecho de que el Jardín de Niños Inocente Rivera entregara a un menor al abogado del padre, en lugar de a su madre.

Este jueves, una mujer se quejó a voz en cuello por la presunta desaparición de su hijo del kinder ya descrito, puesto que la información que tenía era que su vástago ya había sido llevado de la escuela por un desconocido.

El problema que provocó la queja de la mujer fue que el menor de edad había sido recogido por un representante legal del exesposo y no por éste, como tocaría en un caso así.

Luego del hecho, hubo una advertencia contra la dirección de la escuela por permitir la entrada a un extraño, que presuntamente tenía un poder para realizar el acto de traslado del niño.

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Ni la Fiscalía General del Estado ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas han emitido ficha de búsqueda para localizar al menor.

Lo que confirmaría que se encuentra bajo tutela legal de su familiar directo.