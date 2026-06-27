Descartan deceso de obrero por golpe de calor

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CIUDAD VALLES.- La muerte del obrero en las casas de Bienestar no tuvo nada que ver con el calor extremo, de acuerdo a datos forenses.

El día de más calor que ha tenido este verano, el jueves 18 de junio del corriente, un hombre apareció tirado en una de las calles de los multifamiliares que la Secretaría del Bienestar y una empresa constructora (Paragon) construyen a inmediaciones de Villas de San Pedro.

Luego de que una mujer se percató de ello, llamó a los servicios de emergencia y éstos corroboraron que el hombre no tenía signos vitales.

A partir del 19 de junio, un día después de la muerte del hombre de 45 años de edad, de Tepepan, Hidalgo, la constructora ha interrumpido los trabajos en las horas de más calor y reanudan cuando declina el sol.

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Sin embargo, en documentos forenses a los que tuvo acceso este reportero está descartada la complicación por calor o la muerte por este mismo motivo, concluyéndose con que el deceso había sido por un infarto agudo al miocardio.

Cuando está a punto de terminar el sexto mes del año, la Secretaría de Salud no ha reportado ninguna muerte por hipertermia o golpe de calor.