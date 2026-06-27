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Maquinaria provoca fuga de agua

Por Jesús Vázquez

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Maquinaria provoca fuga de agua
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      Matehuala.- Una tubería de agua potable fue dañada durante los trabajos de pavimentación que se realizan en la Avenida Las Torres, en el cruce con el Camino a Caleros, situación que provocó una fuga de agua y movilizó al personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, que ya realiza las reparaciones correspondientes.

      De acuerdo con el reporte de vecinos del sector, la ruptura ocurrió presuntamente cuando maquinaria pesada de la empresa encargada de la obra de pavimentación realizaba maniobras en el lugar. 

      Tras el incidente, comenzó a brotar una gran cantidad de agua, lo que llamó la atención de los habitantes de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades para evitar un mayor desperdicio del vital líquido.

      Luego de recibir el reporte ciudadano, personal de SAPSAM acudió al sitio para inspeccionar los daños y comenzar las labores de reparación de la tubería afectada. 

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      Los trabajadores realizaron el cierre del suministro en el tramo correspondiente para poder reparar la línea dañada y sustituir las piezas necesarias, con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad posible.

      Habitantes del sector señalaron que la fuga ocasionó un considerable desperdicio de agua durante varios minutos antes de que el personal del organismo operador pudiera controlar la situación. Asimismo, expresaron su preocupación debido a que la zona permanece en obras y el tránsito vehicular es constante, por lo que pidieron que se tomen las medidas necesarias para evitar que se presenten incidentes similares.

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