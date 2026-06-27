Hasta hoy tendrán agua vallenses

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CIUDAD Valles.- Hasta después de las 10 de la mañana podría regresar el servicio del agua a las viviendas en Valles este sábado, según los cálculos por los trabajos de reparación de un codo de la red principal, que estaba provocando muchas fugas del líquido.

Aunque la reparación del codo de la tubería principal, bajo la colonia Santa Lucía ha ido sin contratiempos, de acuerdo con información oficial de la misma Dapas, volver a tener servicio significará una espera de más de un día, tomando en cuenta que el agua dejó de bombearse del Río Valles a las seis de la mañana de este viernes.

Después de la reparación seguirá la extracción, el viaje de siete kilómetros del cárcamo a la planta, el proceso de filtrado y el posterior llenado de tanques de almacenamiento, para después llegar a las casas y el cálculo es que para las 10 de la mañana de este sábado 27 de junio pudiera haber agua en las zonas bajas y para media tarde en las zonas altas.