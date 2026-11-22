Desigual choque auto-moto deja un lesionado
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Matehuala.- Se registró un desigual choque entre un automóvil y un motociclista en el centro de la ciudad, al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, así como integrantes de corporaciones de auxilio, el tripulante de la motocicleta no sufrió lesiones de gravedad.
Los hechos se presentaron en el cruce de las calles Reforma y Negrete, donde de nueva cuenta, el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron el desigual accidente.
Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado y cayó varios metros adelante, testigos del accidente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia para el lesionado.
Al lugar llegaron paramédicos, quienes valoraron al motociclista y confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue atendido en el sitio y no fue necesario trasladarlo a un hospital. Asimismo, elementos de Tránsito y Vialidad llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
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Cabe hacer mención que en el cruce de las calles Reforma y Negrete ya se han registrado varios accidentes, debido a que algunos automovilistas y motociclistas no toman las debidas precauciones al circular por esta zona, sobreviniendo choques.
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