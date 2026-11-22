Jornada de venta de aparatos auditivos
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RIOVERDE.- Los días 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo una campaña de aparatos auditivos en la Cruz Roja en el municipio.
Administradores de la Cruz Roja dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la jornada de aparatos auditivos.
Está programado para los dos últimos días de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la Cruz Roja ubicada en calle Jiménez esquina con Gama, se ofrecerán descuentos a personas que adquieran unos aparatos.
Es por ello que se invita a la población en general, para que acudan a la consulta, se tendrá cupo limitado en esta jornada auditiva, es por ello que se les solicita lleguen temprano.
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Finalmente mencionaron que se busca acercar los servicios a la ciudadanía y aprovechen los descuentos que se estarán ofertando.
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