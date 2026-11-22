¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Los días 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo una campaña de aparatos auditivos en la Cruz Roja en el municipio.

Administradores de la Cruz Roja dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la jornada de aparatos auditivos.

Está programado para los dos últimos días de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la Cruz Roja ubicada en calle Jiménez esquina con Gama, se ofrecerán descuentos a personas que adquieran unos aparatos.

Es por ello que se invita a la población en general, para que acudan a la consulta, se tendrá cupo limitado en esta jornada auditiva, es por ello que se les solicita lleguen temprano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente mencionaron que se busca acercar los servicios a la ciudadanía y aprovechen los descuentos que se estarán ofertando.