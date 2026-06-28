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Celebran aniversario del Tecnológico de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Celebran aniversario del Tecnológico de Matehuala
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      Matehuala.- En un ambiente de orgullo institucional, gratitud y reconocimiento a su historia, el Tecnológico de Matehuala llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por su 35 aniversario, realizada en el Centro de Información de la institución educativa.

      Durante el acto, la comunidad tecnológica celebró más de tres décadas de trabajo, compromiso y formación profesional al servicio de estudiantes del Altiplano, reconociendo el esfuerzo de quienes han sido parte fundamental en la construcción y consolidación de esta casa de estudios.

      La ceremonia inició con los honores al Lábaro Patrio y la entonación del Himno Nacional Mexicano, para posteriormente dar paso a la presentación del presídium, integrado por autoridades educativas, municipales, representantes institucionales, sindicales y estudiantiles.

      Como parte del programa, José Luis Bernal Robledo dirigió un mensaje institucional con motivo de esta fecha tan especial para la institución, destacó la trascendencia del Tecnológico como una institución que ha contribuido a la formación de generaciones de profesionistas y al desarrollo educativo, social y productivo de la región.

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      Uno de los momentos significativos de la ceremonia fue la proyección de una video reseña histórica, presente y futuro, preparada especialmente para recordar los inicios de la institución, celebrar sus logros actuales y proyectar las oportunidades que se abren hacia los próximos años. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al personal fundador activo, en agradecimiento a quienes formaron parte de los primeros años del Tecnológico de Matehuala y que continúan aportando su experiencia.

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