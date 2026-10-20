Celebran kermés pro Catedral

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Matehuala.- Se llevó a cabo la kermés Todos Somos Catedral en beneficio del recinto católico, que es un ícono de Matehuala, todo lo recaudado en este evento será para continuar con las obras del templo.

La kermés empezó desde temprana hora con una carrera atlética de 5 kilómetros, la cual se llevó a cabo sin ningún problema, teniendo un saldo blanco en la carrera, donde participaron corredores profesionales, así como personas que apenas comienzan a practicar este deporte o quienes no habían corrido; sin embargo, se anotaron solo para ayudar para las obras de la iglesia.

Algo que destacó fue que desde las diez de la mañana hasta después de las once de la noche hubo música en vivo, participando diferentes artistas tanto de Matehuala como de otros municipios del Altiplano, que pusieron su granito de arena cantando diferentes melodías para que la gente se animara a ir a la kermés, comprar y aportar a la construcción de la iglesia.

Negocios de todo el Altiplano se unieron para ofrecer diferentes platillos de comida y ponerlos a la venta, todo lo que se generara fuera destinado a continuar con la obra de esta majestuosa iglesia, la cual ya está en una segunda etapa de reconstrucción.

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Además, durante un rato estuvieron exhibiendo las reliquias de San Francisco de Asís en la Catedral, también hubo un torneo de ajedrez, otro de fútbol y el tradicional palo encebado, para la clausura una muestra de fuegos artificiales.