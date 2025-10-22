logo pulso
Estado

Celebran paso de caravana de turistas

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran paso de caravana de turistas

CIUDAD VALLES.- Miembros del Cabildo y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán banderearon 45 vehículos de viaje de una caravana que venía del norte y cuyos integrantes se trasladaron a Micos, como agradecimiento por su visita.

El contingente de campers y road houses era de 45 vehículos, en los que viajarían 

alrededor de 200 personas, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno municipal.

Por orden expresa de la Secretaría del Ayuntamiento, los agentes de la Policía Municipal escoltaron a los turistas, cuyo destino es el paraje de Micos y cuya procedencia variaba de norteños de aquí de México o de norteamericanos.

