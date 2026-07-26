Certifican a empresa libre de humo de tabaco

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Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II entregó el reconocimiento de espacio 100 % libre de humo de tabaco y emisiones a la empresa Littelfuse, Interruptores de México, S.A. de C.V., como parte de las acciones encaminadas a promover entornos laborales saludables y proteger el bienestar de las y los trabajadores.

A través de la Coordinación de Prevención y Promoción de la Salud, la Jurisdicción Sanitaria impartió una capacitación enfocada en fortalecer la conciencia sobre los riesgos del consumo de tabaco y de la exposición al humo y a los aerosoles generados por dispositivos electrónicos, esto con la finalidad de que la empresa Littelfuse, Interruptores de México esté certificada libre de humo.

Durante la sesión se destacó la importancia de respetar los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, promoviendo una cultura de prevención, responsabilidad y cuidado de la salud tanto en los centros de trabajo como en otros espacios públicos y privados.

Con estas acciones, la Jurisdicción Sanitaria número II reafirma su compromiso de impulsar ambientes más seguros y saludables, libres de sustancias nocivas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y fomentando hábitos que favorezcan la salud de las y los trabajadores.

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