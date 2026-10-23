Choca camioneta contra poste de luz

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CIUDAD VALLES.- Una camioneta trepó al camellón y chocó contra un poste de luz en la avenida Vicente C. Salazar; la conductora, milagrosamente solo sufrió golpes leves.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este miércoles, entre las calles Guerrero y Madero, del barrio Las Lomas.

De acuerdo con la información recabada, la conductora de una camioneta Chevrolet Trax gris circulaba con dirección del bulevar Lázaro Cárdenas hacia el bulevar México-Laredo.

Pero, presuntamente, su unidad tuvo una falla en la dirección, por lo que no pudo controlar el volante y se generó el impacto contra el poste.

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Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al auxilio; sin embargo, la mujer solo tenía golpes leves y se negó a ser llevada a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pidieron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.