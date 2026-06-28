Choca camioneta en colonia Loma Bonita

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CIUDAD VALLES.- Ocurrió un percance vial entre una camioneta y un vehículo compacto en la colonia Loma Bonita; los ocupantes resultaron con lesiones leves.

La tarde de este sábado, el conductor de una camioneta Ford F-150 azul se desplazaba por la calle Estadio con dirección al bulevar Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, no hizo alto en el cruce con la calle Sabino y chocó contra un vehículo Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor circulaba sobre la vía de preferencia con dirección de la Carretera al Ingenio hacia la colonia Doracely.

Tras la colisión, ambos vehículos se salieron de los carriles de circulación y estuvieron a punto de subir a la banqueta.

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Los ocupantes de ambas unidades sufrieron golpes leves y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.