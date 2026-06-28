logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choca camioneta en colonia Loma Bonita

Por Redacción

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Choca camioneta en colonia Loma Bonita
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Ocurrió un percance vial entre una camioneta y un vehículo compacto en la colonia Loma Bonita; los ocupantes resultaron con lesiones leves.

      La tarde de este sábado, el conductor de una camioneta Ford F-150 azul se desplazaba por la calle Estadio con dirección al bulevar Lázaro Cárdenas.

      Sin embargo, no hizo alto en el cruce con la calle Sabino y chocó contra un vehículo Volkswagen Gol blanco, cuyo conductor circulaba sobre la vía de preferencia con dirección de la Carretera al Ingenio hacia la colonia Doracely.

      Tras la colisión, ambos vehículos se salieron de los carriles de circulación y estuvieron a punto de subir a la banqueta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los ocupantes de ambas unidades sufrieron golpes leves y fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.

      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Maquinaria provoca fuga de agua
      Maquinaria provoca fuga de agua

      Maquinaria provoca fuga de agua

      SLP

      Jesús Vázquez

      Causa controversia pleito de pareja por custodia de niño
      Causa controversia pleito de pareja por custodia de niño

      Causa controversia pleito de pareja por custodia de niño

      SLP

      Redacción

      El menor fue entregado a un abogado del exesposo en el kinder

      Hasta hoy tendrán agua vallenses
      Hasta hoy tendrán agua vallenses

      Hasta hoy tendrán agua vallenses

      SLP

      Redacción

      Trabajos de reparación de codo de red principal, avanzan según lo proyectado

      Descartan deceso de obrero por golpe de calor
      Descartan deceso de obrero por golpe de calor

      Descartan deceso de obrero por golpe de calor

      SLP

      Redacción