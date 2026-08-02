Choca cuatrimoto contra camioneta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Se registró un choque entre una camioneta y una cuatrimoto en la que viajaba un infante que resultó con lesiones leves.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ignacio Noyola y Doctor Islas, cuando el conductor de una cuatrimoto chocó contra una camioneta, debido a la velocidad en que conducía.

Lamentablemente un niño de 3 años de edad, resultó con lesiones, pues viajaba con el motociclista.

Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al menor por las lesiones que sufrió al caer de la unidad motriz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tomaron conocimiento del accidente elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.