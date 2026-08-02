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Choca cuatrimoto contra camioneta

Por Carmen Hernández

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Choca cuatrimoto contra camioneta
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      RIOVERDE.- Se registró un choque entre una camioneta y una cuatrimoto en la que viajaba un infante que resultó con lesiones leves.  

      Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ignacio Noyola y Doctor Islas, cuando el conductor de una cuatrimoto chocó contra una camioneta, debido a la velocidad en que conducía.  

      Lamentablemente un niño de 3 años de edad, resultó con lesiones, pues viajaba con el motociclista.  

      Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.  Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al menor por las lesiones que sufrió al caer de la unidad motriz. 

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      Tomaron conocimiento del accidente elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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