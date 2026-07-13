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Cierran guardería por falta de niños

Eran pocos los infantes que se tenían

Por Redacción

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Cierran guardería por falta de niños
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      CIUDAD VALLES.- Cierran por falta de niños la guardería del Infonavit 2, simplemente ya era incosteable cuidarlos ante los pocos menores que tenían que atender.

      La falta de infantes en el sector norte del Infonavit 2 causó que la estancia Padre Xavier cerrara sus puertas y que los únicos cuatro niños que cuidaban las seis personas que trabajan ahí fueran reubicados en otros centros de atención de menores.

      Lo verdaderamente grave, de acuerdo con la dirección del DIF, a cargo de Bettina López Fernández, es que la reducción de población infantil fue de un 75 por ciento, ya que el año pasado había 16 niños y en este 2026 solamente cuatro menores de edad eran cuidados en estos centros asistenciales.

      Por cada niño, los padres de familia pagan 500 pesos, es decir, desde que eran 16 niños ya era incosteable mantener ese lugar al servicio de las madres trabajadoras.

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      Por lo que se tomó la decisión final de mejor cerrar la guardería.

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