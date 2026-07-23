Colapsa caja de tractocamión

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Matehuala.- Un tractocamión de doble remolque sufrió el colapso de una de sus cajas cuando circulaba sobre el Bulevar Turístico de Matehuala, afortunadamente el accidente no dejó personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales, elementos de Tránsito Municipal atendieron la situación.

Los hechos se registraron sobre el Bulevar Turístico, a la altura de la Escuela Secundaria Francisco Zarco, donde el conductor de un tractocamión de doble remolque detectó una falla estructural en una de las cajas.

Al percatarse de lo ocurrido, solicitó apoyo de las autoridades, a pesar de lo aparatoso del accidente, no fue necesaria la intervención de corporaciones de auxilio, ya que no hubo personas lesionadas. De acuerdo con la versión del operador, mientras circulaba comenzó a notar que el remolque presentaba una deformación inusual, como si la estructura se estuviera inflando, ante esta situación, decidió detener la unidad y estacionarla como medida preventiva para evitar un accidente de mayores consecuencias.

Minutos después de detenerse, la estructura de la caja colapsó, ocasionando daños materiales, pero sin afectar a otros vehículos ni poner en riesgo a otras personas. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para brindar apoyo al conductor, acordonar el área e implementar medidas de seguridad para evitar riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona, Asimismo, coordinaron las maniobras para el retiro de la unidad y restablecer la circulación vehicular.

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