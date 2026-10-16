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Colocarán monumental cruz afuera de templo

Por Carmen Hernández

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Colocarán monumental cruz afuera de templo
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      RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría anunció la Cruz Monumental que se colocará  afuera del templo y una procesión en los cementerios este 1 de noviembre. 

      El párroco de la Iglesia José Javier Pacheco Torres, dio a conocer que se llega el día de todos los santos este próximo 1 de noviembre, por lo que se colocará una Cruz Monumental afuera del templo para pedir por los difuntos. 

      Así mismo se pide a los niños para que se caractericen de un santo, hay que recordar que todos estamos llamados a la santidad. 

      Se tiene programado inicie a las 6:30 de la tarde en la plaza y una procesión por las calles, para concluir con un refrigerio para los niños. 

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      Señaló que por la noche se llevará a cabo una procesión en los camposantos de Jardines y el panteón municipal, se va rezando por los difuntos y se coloca una vela encendida en las tumbas de los parientes, finalizó.

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