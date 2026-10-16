Colocarán monumental cruz afuera de templo

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RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría anunció la Cruz Monumental que se colocará afuera del templo y una procesión en los cementerios este 1 de noviembre.

El párroco de la Iglesia José Javier Pacheco Torres, dio a conocer que se llega el día de todos los santos este próximo 1 de noviembre, por lo que se colocará una Cruz Monumental afuera del templo para pedir por los difuntos.

Así mismo se pide a los niños para que se caractericen de un santo, hay que recordar que todos estamos llamados a la santidad.

Se tiene programado inicie a las 6:30 de la tarde en la plaza y una procesión por las calles, para concluir con un refrigerio para los niños.

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Señaló que por la noche se llevará a cabo una procesión en los camposantos de Jardines y el panteón municipal, se va rezando por los difuntos y se coloca una vela encendida en las tumbas de los parientes, finalizó.