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Colonias de zona centro, un basurero

No pasa camión recolector y los desechos se acumulan

Por Carmen Hernández

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Colonias de zona centro, un basurero
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      CIUDAD VALLES.- A pesar de que la colonia Juárez está casi en el centro de la ciudad, vecinos se quejan de que el camión recolector de la basura no pasa hasta por dos semanas y los desechos se acumulan en las casas, generando mucha polución.

      De nueva cuenta los avecindados de este sector que solamente está separado del centro por el puente a la colonia Juárez, volvieron a expresar su indignación, debido a que hay calles en las que el camión de la basura no se asoma, ni por equivocación, aumentando el descontento de la población por la ola de desechos que se acumula en las casas y calles.

      No solamente en la colonia, sino en el Centro de Salud hay basura en grandes cantidades por los 15 días que no ha pasado el camión recolector, de acuerdo con los de ese lugar y las personas que viven en los alrededores de ese centro de salud.

      Aunque han emitido su queja al Ayuntamiento, no han obtenido respuesta alguna, mientras que los desechos se siguen acumulando, esperando que pase el camión recolector, un problema que ya tiene meses que tienen que soportar los habitantes.

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