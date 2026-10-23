Comerciantes se preparan para temporada el Buen Fin

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RIOVERDE.- Comerciantes se preparan para el Buen Fin que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, esperan un repunte de un 50% en ventas en todos los comercios locales.

El presidente se la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel González, refiere que en los meses de septiembre y octubre se registraron pocas ventas, por lo que esperan esta temporada para poder recuperar ingresos en sus ventas

Se espera un incremento en las ventas de más del 50 por ciento, que se realizarán del 13 al 17 de noviembre, lo que más se expende son electrodomésticos y la línea blanca.

Varios negocios participan y se cuenta con atractivos descuentos, es por ello que se invita a la ciudadanía para que se acerque a los establecimientos para que aprovechen las ofertas que se realizarán en diversos artículos que estarán en venta.

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