Comisariado ejidal atenta contra educación

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Comisariado ejidal pretende dejar sin escuela a los jóvenes que están estudiando la preparatoria, pretende desalojarlos, aduce que rentará el inmueble para guardar la maquinaria que utilizan para explotar el río.

En la comunidad de la Reforma fue construida una Escuela Preparatoria, para evitar que los jóvenes gastaran en pasaje para trasladarse diariamente para continuar sus estudios de nivel medio superior.

Sin embargo, ahora a las autoridades ejidales les ganó la ambición y buscan a toda costa cerrar la institución educativa que alberga a 90 alumnos.

Por lo que de llegar a suceder esto, jóvenes verán truncados sus estudios, porque no tendrán la forma de trasladarse a la escuela, ante la falta de recursos.

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Las autoridades ejidales pretenden que el predio que es utilizado para la Escuela Preparatoria, sea rentado para resguardar la maquinaria para explotar el río. Desafortunadamente al comisariado le importa más tener un ingreso de dinero, que los jóvenes terminen sus estudios y que en el futuro sean grandes profesionistas.