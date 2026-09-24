Comuneros de El Banco bloquean camino

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TAMAZUNCHALE.- Bloquean camino a la comunidad El Banco, en protesta contra la Termoeléctrica, ya que la vía de tránsito se encuentra en pésimo estado.

Alrededor de 80 personas de esta comunidad y de San Francisco, en El Balcón taponaron la carretera debido a que desde hace dos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó trabajos en dos torres de la planta y estas operaciones causaron daños al camino que ha permanecido en mal estado este mismo lapso, provocando problemas de comunicación de los habitantes.

En su manifestación, retuvieron a empleados de la empresa de instalación de subestaciones, Edemtec y los liberarían hasta en tanto la CFE dialogue con ellos y lleguen a un acuerdo de reparación del camino de acceso a su comunidad.