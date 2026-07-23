Conavi abre posibilidad de acceder a una casa

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CIUDAD VALLES.- La Comisión Nacional de Vivienda abrirá de nueva cuenta la posibilidad de tramitar casas subsidiadas, el único municipio de la Huasteca beneficiado será Tanlajás.

De este jueves 23 al lunes 27 de julio, de 10 de la mañana a tres de la tarde, en la plaza principal del municipio de Tanlajás, en la calle 5 de Mayo de la Zona Centro estará personal de la Conavi para recibir documentación de las personas interesadas para que puedan acceder a las viviendas subsidiadas.

Dentro de los requisitos, los interesados no deben ganar más de 17 mil 800 pesos al mes, no tener créditos ni en Infonavit ni en Fovissste y requiere presentar identificación oficial, Curp, comprobante de domicilio e ingresos.

Por lo que se abre la posibilidad para que familias de escasos recursos puedan tener su vivienda propia, a través del programa de subsidio.

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