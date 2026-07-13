Concluye programa Brigada médica en tu comunidad
Se brindó atención y entrega de medicamentos
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Matehuala.- El Sistema Municipal DIF concluyó el programa "Brigada médica en tu comunidad", mediante el cual se llevaron servicios gratuitos de atención y orientación médica a las comunidades de Noria de la Cabra y Arroyito del Agua.
A través de estas jornadas, decenas de familias pudieron acceder a diversos servicios de salud y apoyo social, con el objetivo de acercar la atención médica a las personas que viven en comunidades alejadas de la cabecera municipal.
Entre los servicios que se brindaron destacaron limpiezas y revisiones dentales, asesoría nutricional, consultas de optometría, entrega de medicamentos mediante el dispensario médico y atención del área de trabajo social, beneficiando a personas de todas las edades.
La presidenta del DIF municipal Zoraira Hernández de los Reyes, agradeció la confianza que la ciudadanía ha depositado en cada una de las brigadas realizadas y reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones y programas que contribuyan al cuidado de la salud y al fortalecimiento del bienestar de las familias.
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Reiteró que el DIF Municipal continuará trabajando para acercar este tipo de servicios a las comunidades que más lo requieren, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y garantizar el acceso a servicios básicos de salud.
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