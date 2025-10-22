Condicionan a comuneros para darles apoyo

CIUDAD VALLES.- Los pobladores de los lugares a donde no ha llegado el FAISPIAM argumentan que Bienestar y Mario Godoy Ramos les han insistido en desistirse del amparo para que les llegue completo el recurso.

Hoy estuvieron representantes de las 12 comunidades a las que no les ha llegado el dinero del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos de México, para saber el avance de su trámite de amparo (con el que buscan que se les envíe el dinero que originalmente el Gobierno federal les anunció y que fue modificado).

La premisa que refirieron fue que el delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Godoy Ramos les ha insistido con el condicionamiento de que les llegaría su recurso, siempre y cuando se desistan del amparo que está radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito.