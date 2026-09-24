Condonan deuda a productores agrícolas

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CIUDAD VALLES.- Condonan deudas a más de 170 productores agrícolas que le debían a la extinta Financiera Nacional de Desarrollo para que puedan acceder a nuevos créditos.

Sergio Martínez Martínez, titular de la delegación de la Secretaría de Agricultura a nivel federal dijo que la exención de estos créditos que no se pagaron responde a la necesidad de solicitar líneas de créditos para seguir produciendo en sus parcelas, y fue de deudas de menos de 300 mil pesos para mujeres y de menos de 250 mil pesos para hombres.

La cantidad de deudores de esa Financiera ya extinta es de seis mil en el estado de San Luis Potosí, que es una de las cifras más altas en el país.