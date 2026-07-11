Confían locatarios mejoren sus ventas
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RIOVERDE.- Comerciantes del Mercado Cristóbal Colón esperan un repunte de un 40% en sus ventas durante el periodo vacacional.
Locatarios dieron a conocer que por fortuna hay una gran afluencia de gente en el municipio, lo que beneficia a diversos sectores comerciales.
Hay mucha gente visitando el mercado y llevando los tradicionales dulces típicos de la región como chancaquillas, entre otros artículos.
Aunado de que las familias están visitando el comedor del Mercado, para degustar diversos platillos de alimentos como mole, surtido o los tradicionales caldos de pollo y res.
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Finalmente mencionaron que han llegado turistas de otros estados, pero tienen la confianza de que se incrementen las ventas, porque continúan con una mala racha.
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