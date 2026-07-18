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Confían papelerías repunten las ventas durante agosto

Con el regreso a clases se incrementan las compras

Por Carmen Hernández

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Confían papelerías repunten las ventas durante agosto
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      RIOVERDE.- Papelerías esperan tener un repunte importante en sus ventas de un 40% cuando menos cuando padres de familia adquieran los útiles escolares para sus hijos para el inicio del próximo ciclo escolar. 

      Comerciantes dieron a conocer que la única temporada buena que tienen es en agosto, con el regreso a clases de los menores y jóvenes para el inicio del nuevo ciclo escolar en primaria, secundaria y hasta universidad. 

      Señalaron que esperan un incremento en las ventas de más del 40% en la compra de libretas, colores, juegos de geometría, lapiceros, hojas de máquina y mochilas, entre otros artículos escolares que requerirán los estudiantes.  

      Mencionaron que las papelerías estarán abarrotadas los próximos días, con el nuevo ciclo escolar, padres de familia comprarán diversos artículos.  

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      Finalmente indicaron que el material se incrementó de 2 a 10 pesos.

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