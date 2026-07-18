Confían papelerías repunten las ventas durante agosto

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Papelerías esperan tener un repunte importante en sus ventas de un 40% cuando menos cuando padres de familia adquieran los útiles escolares para sus hijos para el inicio del próximo ciclo escolar.

Comerciantes dieron a conocer que la única temporada buena que tienen es en agosto, con el regreso a clases de los menores y jóvenes para el inicio del nuevo ciclo escolar en primaria, secundaria y hasta universidad.

Señalaron que esperan un incremento en las ventas de más del 40% en la compra de libretas, colores, juegos de geometría, lapiceros, hojas de máquina y mochilas, entre otros artículos escolares que requerirán los estudiantes.

Mencionaron que las papelerías estarán abarrotadas los próximos días, con el nuevo ciclo escolar, padres de familia comprarán diversos artículos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente indicaron que el material se incrementó de 2 a 10 pesos.