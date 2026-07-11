Conmemoran el 476 aniversario de fundación

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Matehuala.- En la Plaza del Ojo de Agua se llevó a cabo un acto cívico para conmemorar el 476 aniversario de la fundación de Matehuala, en el que participaron autoridades educativas y municipales, Durante la ceremonia se realizó una reseña histórica sobre los orígenes de la ciudad.

Para celebrar esta importante fecha se realizó un evento en la Plaza del Ojo de Agua, lugar donde se asentaron los primeros pobladores y donde inició la historia de Matehuala.

Como parte del programa se hicieron honores a la Bandera, luego autoridades municipales colocaron una ofrenda floral en el kiosco de la plaza en honor a todos los matehualenses que han trabajado por el crecimiento y desarrollo de este bello municipio.

Asimismo se hizo una reseña histórica sobre la fundación de la ciudad, aunque no existe una fecha exacta sobre su establecimiento, se tomó el 10 de julio como el aniversario de la llamada Ciudad de las Camelias, ya que, de acuerdo con algunos historiadores, la verdadera fecha de fundación podría no corresponder a este día, debido a que no existen documentos oficiales que lo acrediten.

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En el acto cívico participó el Coro Infantil del Centro Cultural, cuyos integrantes interpretaron diversas melodías tradicionales que fueron del agrado de los asistentes.

De igual manera, la Banda de Guerra realizó una breve demostración de su talento y disciplina, ya que próximamente representará a Matehuala en un concurso de carácter nacional.