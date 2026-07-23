Construirán viviendas del Bienestar en Rioverde
El programa beneficiará a personas que carezcan de una casa y no cuenten con Infonavit
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RIOVERDE.- En el municipio se construirán 630 viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar que se dijo estarán lista a finales del año.
El delegado de Conavi, Roger Errejón Alanís, dio a conocer que en el municipio se van a generar 630 acciones en el Fraccionamiento Los Azahares.
Los beneficiarios deberán pagar de mensualidad la cantidad de 1,800 a 2,200 pesos, la vivienda contará con 2 recamaras, sala, comedor, estacionamiento, tienen una superficie de 60 metros cuadrados.
La mano de obra y material para construcción serán adquiridos en comercios de la Zona Media, las viviendas estarán listas para el mes de diciembre.
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Los municipios beneficiados con el programa son Cerro de San Pedro, Tanlajás, Villa de Arista, Valles y Charcas.
También se informó que los beneficiarios serán elegidos a través de una tómbola.
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