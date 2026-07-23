Construirán viviendas del Bienestar en Rioverde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- En el municipio se construirán 630 viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar que se dijo estarán lista a finales del año.

El delegado de Conavi, Roger Errejón Alanís, dio a conocer que en el municipio se van a generar 630 acciones en el Fraccionamiento Los Azahares.

Los beneficiarios deberán pagar de mensualidad la cantidad de 1,800 a 2,200 pesos, la vivienda contará con 2 recamaras, sala, comedor, estacionamiento, tienen una superficie de 60 metros cuadrados.

La mano de obra y material para construcción serán adquiridos en comercios de la Zona Media, las viviendas estarán listas para el mes de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los municipios beneficiados con el programa son Cerro de San Pedro, Tanlajás, Villa de Arista, Valles y Charcas.

También se informó que los beneficiarios serán elegidos a través de una tómbola.