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Construyen escultura de San Francisco de Asís

La obra la realizan con cantera labrada por artesanos de la región

Por Jesús Vázquez

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Construyen escultura de San Francisco de Asís
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      Catorce.- El Pueblo Mágico tendrá un nuevo atractivo turístico y religioso con la construcción de la escultura monumental de San Francisco de Asís, una obra que reforzará la identidad, fe y patrimonio del Pueblo Mágico.

      Autoridades municipales dieron a conocer los primeros avances del proyecto, que consiste en una impresionante escultura de 15 metros de altura, elaborada en cantera labrada por artesanos de la región.

      Durante un recorrido por el taller donde se desarrolla la obra, el presidente municipal, Javier Sandoval, destacó que este proyecto representa un legado para las futuras generaciones y forma parte de las actividades conmemorativas por los 800 años del transito de San Francisco de Asís a la vida eterna.

      La monumental figura rendirá homenaje al santo patrono de Real de Catorce, reconocido por su mensaje de paz, amor por la naturaleza y protección de los animales. 

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      Además, el acceso al sitio será completamente gratuito para habitantes y visitantes, atraerá más el turismo religioso a este Pueblo Mágico, la escultura se construye en el cerro del Orégano, también conocido como el Cerro de la Misión en Real de Catorce 

      Se espera que esta obra se convierta en un nuevo referente turístico y religioso del Altiplano Potosino, que fortalezca la llegada de visitantes a este emblemático Pueblo Mágico. 

      Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la fecha oficial de inauguración.

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