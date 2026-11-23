Continúa racha de accidentes de motos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- Se registró un accidente en la carretera de Matehuala a Villa de la Paz, donde una camioneta al intentar dar vuelta en un retorno, impactó a un motociclista, acudieron elementos de las corporaciones de emergencia y policiacas para brindar apoyo al lesionado.
Los hechos se presentaron en la carretera frente a Betania, donde una camioneta intentó realizar una maniobra de retorno, pero terminó impactando a un motociclista, que cayó sobre el pavimento.
Testigos del accidente inmediatamente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia para auxiliar al motociclista.
Las corporaciones de auxilio llegaron rápidamente y valoraron a una persona del sexo masculino, quien presentaba lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada, debido a que este nosocomio se encontraba cerca del lugar del percance.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio también acudieron corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
Asimismo, los vehículos involucrados en el accidente fueron enviados a la pensión.