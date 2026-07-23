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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Estado

Continúan operativos de seguridad pública

Se realizan rondines por varias colonias

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Continúan operativos de seguridad pública
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      Matehuala.- Elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, mantiene un operativo permanente de vigilancia en el municipio con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir la comisión de delitos y brindar mayor tranquilidad a la población.

      Como parte de estas acciones, los elementos de las tres corporaciones de seguridad realizan constantes recorridos de vigilancia y patrullajes preventivos por las principales calles, colonias, zonas comerciales y accesos a la ciudad, además de mantener presencia en las carreteras estatales y federales que convergen en el municipio. 

      La finalidad es inhibir actos delictivos, atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo y fortalecer la seguridad en beneficio de la población en general.

      Los recorridos se llevan a cabo de manera coordinada entre las diferentes corporaciones de seguridad, lo que permite una mayor cobertura en distintos sectores de la ciudad, asimismo, durante el desarrollo se instalan filtros de inspección en diversos puntos estratégicos, donde se revisan vehículos y motocicletas para verificar que no cuenten con reporte de robo o sean utilizados para la comisión de algún delito.

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      De igual forma, las autoridades han informado que como resultado de estos patrullajes se ha logrado la detención de varias personas por diversas faltas administrativas y presuntos delitos, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

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