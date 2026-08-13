Convocan a concurso de canto en honor de San Francisco

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Catorce.- En el marco de la conmemoración de los 800 años del Tránsito de San Francisco de Asís, invitan a concurso de composición y canto, con el objetivo de que los participantes puedan poner su talento artístico al servicio de Dios y expresar, a través de la música, el legado del santo, este evento es organizado por la parroquia de Catorce donde se encuentra la imagen de este santo.

La convocatoria está dirigida a personas que tengan gusto por la música y deseen compartir sus habilidades mediante composiciones e interpretaciones inspiradas en San Francisco de Asís, considerado un referente de paz, fraternidad, humildad y amor hacia la creación.

El concurso contará con dos categorías: canto y composición, en las que los participantes podrán demostrar su creatividad, técnica y talento musical. La intención es que cada presentación permita transmitir un mensaje relacionado con la vida, obra y espiritualidad de San Francisco.

Los organizadores invitaron a quienes tengan interés en participar a aprovechar esta oportunidad para compartir sus dones y formar parte de esta celebración franciscana, en la que la música será utilizada como una forma de expresar la fe y recordar el legado del santo.

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El concurso se llevará a cabo al término de la celebración eucarística del mediodía, como parte de las actividades conmemorativas de los 800 años del Tránsito de San Francisco de Asís.