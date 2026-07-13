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Coronan a la reina paisana distinguida

Ofelia Torres Don fue electa, durante las fiestas de la comunidad

Por Carmen Hernández

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Coronan a la reina paisana distinguida
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      RIOVERDE.- Fue coronada la reina paisana distinguida siendo Ofelia Torres Don la elegida, evento realizado en la comunidad de La Loma. 

      La coronación de la soberana fue parte de las fiestas en la Localidad de la Loma.  

      Mayte Urbiola Quintero, en representación de la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) coronó a Ofelia Torres Don como reina paisana distinguida, quien vive en Atlanta y es integrante de la Asociación Unión Fuerza de la Loma. 

      Posteriormente se llevó cabo un convivio como parte de las fiestas de la comunidad. 

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      Cabe destacar que la Unión Fuerza, se ha caracterizado por realizar obras en beneficio de la comunidad, por lo que la agrupación de paisanos es reconocida por los beneficios que ha dejado para el desarrollo de la localidad para tener un entorno urbano más nuevo .

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