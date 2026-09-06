Cortocircuito provoca incendio en bodega

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RIOVERDE.- Cortocircuito provocó un incendio de una bodega de invernadero, tardaron más de 5 horas en combatir el incendio pero finalmente fueron controladas las llamas.

Elementos del cuerpo de bomberos recibieron una llamada solicitando auxilio a la 1 de la madrugada, por un incendio que se había generado en la Productora San Román.

Al lugar acudieron bomberos a bordo de la unidad M2 y M8, para iniciar labores para controlar las llamas.

Sin embargo, las enormes llamaradas iniciaron en el área de cuarto frío, el cual se fue dispersando de manera inmediata.

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Tras 5 horas de lucha contra las llamaradas, por fin los apagafuegos pudieron combatir en su totalidad el fuego para sofocarlo.

La productora quedó reducida a cenizas, se perdieron todos los insumos.