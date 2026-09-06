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Cortocircuito provoca incendio en bodega

Por Carmen Hernández

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Cortocircuito provoca incendio en bodega
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      RIOVERDE.- Cortocircuito provocó un incendio de una bodega de invernadero, tardaron más de 5 horas en combatir el incendio pero finalmente fueron controladas las llamas. 

      Elementos del cuerpo de bomberos recibieron una llamada solicitando auxilio a la 1 de la madrugada, por un incendio que se había generado en la Productora San Román.  

      Al lugar acudieron bomberos a bordo de la unidad M2 y M8, para iniciar labores para controlar las llamas. 

      Sin embargo, las enormes llamaradas iniciaron en el área de cuarto frío, el cual se fue dispersando de manera inmediata. 

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      Tras 5 horas de lucha contra las llamaradas, por fin los apagafuegos pudieron combatir en su totalidad el fuego para sofocarlo.   

      La productora quedó reducida a cenizas, se perdieron todos los insumos.

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