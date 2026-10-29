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Crecen empleos informales a la par de formales: Sánchez

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- Por cada 10 empleos formales, hay cuatro informales, de acuerdo con datos ofrecidos por el secretario del Trabajo en San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara. 

      El funcionario atendió la Feria del Empleo del Servicio Nacional del Empleo de esta mañana de miércoles en Valles, en donde la oferta alcanzaba las 870 plazas laborales y presumió que en la actual administración gallardista, se han creado más de 487 mil trabajos formales en toda la entidad, la mayoría de ellos en el área de la capital del Estado.

      No obstante, refirió que así como creció el empleo formal, el informal creció alrededor de un 40 por ciento, respecto de la cifra que se refiere a la formalidad, es decir, en el espectro informal, se habrían desarrollado casi 200 mil empleos o autoempleos, muchos de ellos provenientes de gente que combina su trabajo formal con la actividad informal, para completar gastos.

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