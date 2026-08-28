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Daniel Berrones, ausente desconocen las causas

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Daniel Berrones, ausente desconocen las causas
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      CIUDAD VALLES.- Guardó silencio el alcalde David Medina Salazar cuando se le preguntó por la ausencia de días de Daniel Berrones Pérez, encargado de la recolección de basura en el Municipio.

      Luego de un evento protocolario en el sur de la ciudad, se le preguntó al alcalde sobre el funcionario que tiene bajo su cargo los camiones de la basura, ya que desde hace días, quien se está encargando de esa tarea es su superior inmediato, Alfredo Zúñiga Hervert, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

      Además, en la exposición pública del segundo camión recolector adquirido por 2.2 millones de pesos de dinero público, Berrones Pérez tampoco se presentó.

      El munícipe no quiso contestar la pregunta y cambió el tema junto a gente que le pedía una fotografía, al final del evento, pero se desconocen motivos que han orillado a la ausencia del funcionario en eventos importantes de su departamento.

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