Daños a línea de Internet colapsa bancos y gasolineras

Por Redacción

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un corte accidental de las condiciones de fibra óptica de Telmex en la Huasteca Sur colapsa bancos, gasolineras y negocios de diferentes rubros.

Desde la mañana de este jueves 23 de octubre el servicio de fibra óptica de la empresa de telefonía se averió a la altura de la delegación de Tambaca, en el municipio de Tamasopo, de donde provienen las conexiones hacia Valles, debido a un “posible corte” provocado por obras carreteras y hasta la tarde de este mismo día el servicio o era inestable o de plano interrumpido.

Por lo tanto, negocios de todo giro comercial, bancos, gasolineras y oficinas estuvieron sin internet para todos los tipos de operaciones que requieren forzosamente de la línea de internet.

Los trabajadores de las centrales de mantenimiento seguían en trabajos de ubicación del problema hasta la tarde de este jueves.

