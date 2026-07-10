Definen ajustes para certificar al estado libre de paludismo

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CIUDAD VALLES.- Definen ajustes Salud y Municipios para lograr la certificación nacional de estado libre de paludismo.

Este jueves, representantes de los Ayuntamientos que conforman la Jurisdicción Sanitaria V, Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín y Ébano se reunieron con los funcionarios de la representación de Salud Estatal y su jefe, Alejandro Guido Azuara para definir varios temas, entre ellos la certificación de ser libre de paludismo. Los únicos casos de paludismo que se han registrado recientemente han sido cinco, en 2017, y para lograr la certificación, estarán bajo estricta vigilancia para que no haya más en el estado y se logre ese grado, tanto estatal como nacionalmente.