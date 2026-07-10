logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Definen ajustes para certificar al estado libre de paludismo

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Definen ajustes para certificar al estado libre de paludismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Definen ajustes Salud y Municipios para lograr la certificación nacional de estado libre de paludismo.

      Este jueves, representantes de los Ayuntamientos que conforman la Jurisdicción Sanitaria V, Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín y Ébano se reunieron con los funcionarios de la representación de Salud Estatal y su jefe, Alejandro Guido Azuara para definir varios temas, entre ellos la certificación de ser libre de paludismo. Los únicos casos de paludismo que se han registrado recientemente han sido cinco, en 2017, y para lograr la certificación, estarán bajo estricta vigilancia para que no haya más en el estado y se logre ese grado, tanto estatal como nacionalmente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entregan viviendas de Bienestar en Valles
      Entregan viviendas de Bienestar en Valles

      Entregan viviendas de Bienestar en Valles

      SLP

      Redacción

      Enlazan el hecho con la mañanera de Claudia Sheinbaum

      Invitan a niños a los cursos de regularización
      Invitan a niños a los cursos de regularización

      Invitan a niños a los cursos de regularización

      SLP

      Carmen Hernández

      Perro muerde a menor que iba en bicicleta
      Perro muerde a menor que iba en bicicleta

      Perro muerde a menor que iba en bicicleta

      SLP

      Carmen Hernández

      Rescatan bomberos a dos mininos
      Rescatan bomberos a dos mininos

      Rescatan bomberos a dos mininos

      SLP

      Redacción