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Denuncia contra el Alcalde, sin sustento jurídico

Camino para exigir el pago de laudos laborales no la vía penal

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia contra el Alcalde, sin sustento jurídico
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      CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que el camino para el pago de laudos no es la vía penal, porque quienes sancionan son los tribunales, no los demandantes.

      El funcionario dijo que el camino para el cobro de un laudo no es el que tomó José Alejandro Huerta Medina, quien argumenta que por la falta de pago, él demandó directamente al alcalde y al Cabildo, porque si desde el 2024 existe el laudo y no se ha pagado, puede haber argumentos legales de la Sindicatura, que es la defensa del Gobierno municipal. Y expresó que quien decidiría sobre dar vista al Congreso y además exigir la inhabilitación política de cualquier funcionario debe ser el Tribunal laboral, al que le toca tal decisión, en caso de darse, no a un tribunal penal.

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