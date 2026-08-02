Derrapa motociclista; 2 personas lesionadas

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Ciudad Fernández. - Resultan lesionadas dos personas al derrapar la motocicleta en la que viajaban en calles del Barrio Tercero del Refugio, las que fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil municipal.

Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata del Barrio Tercero del Refugio, en horas de la noche debido a la velocidad en que conducía el conductor.

Debido al exceso de velocidad en que conducía el conductor derrapó la motocicleta y los tripulantes cayeron al piso sufriendo varias lesiones.

Los lesionados un hombre y una mujer, resultaron con golpes de severa consideración, los que recibieron atención por parte de paramédicos de Protección Civil.

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Los tripulantes de la motocicleta estaban tirados en el piso.

, al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil municipal quienes evaluaron a los lesionados y los trasladaron a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde quedaron en observación durante unas horas.