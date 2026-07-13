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Derrapa motociclista; 3 personas lesionadas

Por Carmen Hernández

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Derrapa motociclista; 3 personas lesionadas
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      RIOVERDE.- Tres personas resultaron lesionadas al derrapar la motocicleta en que viajaban, al perder el control de la unidad la conductora. 

      Los hechos ocurrieron en la calle Moctezuma y Molinos, cuando 2 mujeres y una menor de edad, se transportaban en una motocicleta, repentinamente la conductora perdió el control de la unidad y derrapó, cayendo al piso las personas que viajaban en la motocicleta, sufriendo varias lesiones.  Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, para que se les brindara auxilio, ya que estaban tiradas en el suelo.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de evaluar a las lesionadas, las trasladaron a recibir un hospital para que recibieran atención médica.  

      Las personas resultaron con lesiones de gravedad que los mantendrá en casa en recuperación, pues no viajaba la conductora a mucha velocidad, que fue un hecho para su beneficio.

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