Derrumban edificio de Policía Municipal

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Matehuala.- Debido a que las instalaciones de la Policía Municipal representaban un riesgo, al presentar numerosas grietas y desprendimientos de partes de las paredes, se tomó la decisión de demoler el edificio, ya que representaba un peligro tanto para los elementos de la corporación como para las personas detenidas y visitantes.

El director de Desarrollo Social Municipal, Francisco Javier González Mendoza, dio a conocer que, antes de tomar esta decisión, se solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal y de un perito dictaminador especializado en estructuras de alto riesgo, quienes determinaron que el inmueble no era habitable y que permanecer en el lugar representaba un riesgo debido a las condiciones que presentaba.

Ante esta situación, se decidió tumbar por completo el edificio, debido al uso que se le da diariamente y al constante movimiento de elementos, personas detenidas y visitantes. Posteriormente, se contempla la construcción de nuevas instalaciones que cumplan con las normativas correspondientes.

González Mendoza señaló que el nuevo edificio estará alineado con el Plan de Desarrollo Municipal en materia de seguridad y justicia, con el objetivo de contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la Policía Municipal.

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Cabe señalar que el actual edificio fue inaugurado en septiembre de 2018, durante la administración del entonces presidente municipal José Everardo Nava y con Juan Manuel Carreras como gobernador de San Luis Potosí, en ese momento, las instalaciones fueron entregadas como una obra que tendría una larga vida útil, sin embargo, meses después de entregarlo empezó a presentar varias grietas. Después con el paso del tiempo comenzaron a presentarse diversas fallas en la construcción, incluso, el portón llegó a desprenderse y parte de la barda ubicada sobre la calle comenzó a deteriorarse.

En menos de un año, las paredes ya presentaban numerosas grietas, situación que generó preocupación por las condiciones de seguridad del inmueble.

Ahora, debido al deterioro que presenta y al dictamen de riesgo, las instalaciones serán demolidas para dar paso a un nuevo edificio que deberá cumplir con las normas de construcción y seguridad correspondientes.